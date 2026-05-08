  1. В Украине

Зеленский подтвердил трехдневное перемирие 9-11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000

21:30, 8 мая 2026
Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой, - сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при посредничестве США Украина и Россия договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000, а также об установлении режима тишины на 9, 10 и 11 мая.

По словам главы государства, в последние дни поступало много сигналов по поводу ситуации вокруг мероприятий в Москве 9 мая и возможных действий Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Украины главным приоритетом остается возвращение украинских военнопленных домой.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - подчеркнул Президент.

Он сообщил, что договоренности были достигнуты в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны. Зеленский поручил украинской команде оперативно подготовить все необходимое для проведения обмена.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие между Украиной и РФ 9-11 мая.

