  1. В Україні

Зеленський підтвердив триденне перемир'я 9-11 травня та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000

21:30, 8 травня 2026
Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому — сказав Володимир Зеленський
фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за посередництва США Україна та Росія домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», а також про встановлення режиму тиші на 9, 10 та 11 травня.

За словами глави держави, останніми днями надходило багато сигналів щодо ситуації навколо заходів у Москві 9 травня та можливих дій України.

Зеленський наголосив, що для України головним пріоритетом залишається повернення українських військовополонених додому.

«Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», — підкреслив Президент.

Він повідомив, що домовленості були досягнуті в межах переговорного процесу за посередництва американської сторони. Також Зеленський доручив українській команді оперативно підготувати все необхідне для проведення обміну.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував триденне перемир’я між Україною та РФ 9–11 травня.

Стрічка новин

