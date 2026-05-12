В Украине вступил в силу порядок признания результатов обучения лиц, проживавших на ВОТ

18:16, 12 мая 2026
В Украине вступил в силу Порядок признания результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории (на уровнях полного общего среднего образования).

Документ разработан во исполнение нашего Закона № 3482-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины».

Порядок четко определяет механизм, по которому учебные заведения (уполномоченные учреждения) будут осуществлять признание результатов обучения, полученных на временно оккупированных территориях, для лиц, которые там проживали, независимо от их текущего места пребывания (кроме территории государства-агрессора и государств, в отношении которых Украиной применены секторальные санкции).

Признание результатов будет осуществляться в учебных заведениях (уполномоченных учреждениях), в которые лицо зачислено для получения полного общего среднего образования, независимо от формы его получения.

Как это работает?

Для прохождения процедуры один из родителей или законный представитель несовершеннолетнего лица, либо совершеннолетнее лицо самостоятельно подает:

▪️ заявление о признании результатов обучения в произвольной форме,

▪️ копию одного из документов, подтверждающих проживание на временно оккупированной территории,

▪️ образовательную декларацию по установленной форме,

▪️ при наличии — дополнительные документы или материалы, позволяющие идентифицировать результаты обучения, полученные на ВОТ.

Поданные документы рассматриваются в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления. О результатах рассмотрения заявителя уведомляют способом, указанным в заявлении. Если документы поданы с нарушением установленных требований, заявление могут оставить без движения и предоставить срок для устранения недостатков, который по ходатайству заявителя может быть продлен.

Порядок также предусматривает, что результаты обучения по учебным предметам (интегрированным курсам) типовой образовательной программы засчитываются в соответствии с образовательной декларацией (с отметкой «аттестовано»), кроме учебных предметов (интегрированных курсов) украиноведческого компонента. Для них предусмотрено прохождение годового оценивания и/или государственной итоговой аттестации (в случае ее проведения) в соответствии с законодательством.

Отдельно Порядок определяет обязанности уполномоченных учреждений. Они должны обеспечить прием и рассмотрение документов, предоставлять консультативную помощь по процедуре признания результатов обучения, а также размещать и обновлять соответствующую информацию на своих вебсайтах.

