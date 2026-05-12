В Україні набрав чинності порядок визнання результатів навчання осіб, які проживали на ТОТ

18:16, 12 травня 2026
В Україні набрав чинності Порядок визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території (на рівнях повної загальної середньої освіти).

Документ розроблений на виконання нашого Закону № 3482-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України».

Порядок чітко визначає механізм, за яким заклади освіти (уповноважені установи) здійснюватимуть визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованих територіях, для осіб, які там проживали, незалежно від їхнього поточного місця перебування (крім території держави-агресора та держав, щодо яких Україною застосовано секторальні санкції).

Визнання результатів здійснюватиметься у закладах освіти (уповноважених установах), до яких особу зараховано для здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від форми її здобуття.

Як це працює?

Для проходження процедури один із батьків або законний представник неповнолітньої особи, або повнолітня особа самостійно подає:

▪️ заяву про визнання результатів навчання у довільній формі,

▪️ копію одного з документів, що підтверджує проживання на тимчасово окупованій території,

▪️ освітню декларацію за встановленою формою,

▪️ за наявності – додаткові документи чи матеріали, які дають змогу ідентифікувати результати навчання, здобуті на ТОТ.

Подані документи розглядаються протягом трьох робочих днів із дня подання заяви. Про результати розгляду заявника повідомляють у спосіб, зазначений у заяві. Якщо документи подано з порушенням установлених вимог, заяву можуть залишити без руху та надати строк для усунення недоліків, який за клопотанням заявника може бути продовжений.

Порядок також передбачає, що результати навчання з навчальних предметів (інтегрованих курсів) типової освітньої програми зараховуються відповідно до освітньої декларації (із позначкою «атестовано»), крім навчальних предметів (інтегрованих курсів) українознавчого компонента. Для них передбачено проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації (у разі її проведення) відповідно до законодавства.

Окремо Порядок визначає обов’язки уповноважених установ. Вони мають забезпечити прийом і розгляд документів, надавати консультативну допомогу щодо процедури визнання результатів навчання, а також розміщувати й оновлювати відповідну інформацію на своїх вебсайтах.

МОН України

