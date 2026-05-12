8-летняя девочка, которую переехал грузовик в Ирпене, умерла в больнице

Полицейские Киевской области задержали водителя за совершение ДТП.

Как известно, в Ирпене грузовик наехал на 8-летнюю девочку, которая ехала на самокате.

Правоохранители установили, что 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego на перекрестке улиц Центральной и Донцова, выполняя маневр поворота направо, совершил наезд на малолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полиция Киевской области сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия 8-летний ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован.

«К сожалению, несмотря на усилия медиков, девочка умерла в больнице. Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины», — говорится в сообщении.

Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего причинение потерпевшему тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

