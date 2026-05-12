8-річна дівчинка, яку переїхала вантажівка в Ірпені, померла у лікарні

Поліцейські Київщини затримали водія за вчинення ДТП.

Як відомо, в Ірпені вантажівка наїхала на 8-річну дівчинку, яка їхала на самокаті.

Правоохоронці встановили, що 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, на перехресті вулиць Центральної та Донцова, здійснюючи маневр повороту праворуч, скоїв наїзд на малолітню дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Поліція Київської області повідомила, що внаслідок дорожньої-транспортної події 8-річна дитина з тілесними ушкодженнями була госпіталізована.

«Нажаль, попри зусилля медиків дівчинка померла в лікарні. Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли потерпілий тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

