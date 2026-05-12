  1. В Украине

Новые налоги на посылки: ударит ли это по скорости доставки из-за границы

19:16, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Получение международных посылок обещают оставить быстрым и без очередей даже после изменения правил.
Новые налоги на посылки: ударит ли это по скорости доставки из-за границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новая модель налогообложения международных почтовых отправлений не приведет к задержкам доставки или очередям при получении посылок. В Министерстве финансов прокомментировали обсуждение законопроектов №15112-д и №12360, предусматривающих изменение правил налогообложения международных отправлений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Вокруг инициативы распространяется ряд мифов, поэтому министерство решило объяснить, как новая система будет работать на практике.

В частности, в ведомстве опровергли утверждения о том, что новые правила якобы усложнят получение посылок и вызовут задержки на таможне.

«Процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой, как это и есть сейчас», — подчеркнули в Министерстве финансов.

Система IOSS будет предусматривать полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами.

Также в министерстве подчеркнули, что таможенные механизмы, заложенные в законопроекте №12360, направлены на автоматизацию процессов. Это, по словам чиновников, позволит избежать необходимости личного контакта покупателей с таможней и не будет создавать дополнительных временных затрат при прохождении границы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360.

Документы предусматривают, что в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС Украина возложит обязанность администрирования НДС на иностранные маркетплейсы, а также введет автоматический обмен информацией о продажах товаров через онлайн-платформы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая Минфин налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Правительство перераспределяет в армию 90 миллиардов евро от ЕС как аванс будущих репараций РФ

От зачисления военного сбора на зарплаты ВСУ до финансирования планов устойчивости регионов — Правительство подало в Верховную Раду изменения в Бюджет-2026.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]