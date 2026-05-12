Новые налоги на посылки: ударит ли это по скорости доставки из-за границы

Новая модель налогообложения международных почтовых отправлений не приведет к задержкам доставки или очередям при получении посылок. В Министерстве финансов прокомментировали обсуждение законопроектов №15112-д и №12360, предусматривающих изменение правил налогообложения международных отправлений.

Вокруг инициативы распространяется ряд мифов, поэтому министерство решило объяснить, как новая система будет работать на практике.

В частности, в ведомстве опровергли утверждения о том, что новые правила якобы усложнят получение посылок и вызовут задержки на таможне.

«Процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой, как это и есть сейчас», — подчеркнули в Министерстве финансов.

Система IOSS будет предусматривать полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами.

Также в министерстве подчеркнули, что таможенные механизмы, заложенные в законопроекте №12360, направлены на автоматизацию процессов. Это, по словам чиновников, позволит избежать необходимости личного контакта покупателей с таможней и не будет создавать дополнительных временных затрат при прохождении границы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360.

Документы предусматривают, что в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС Украина возложит обязанность администрирования НДС на иностранные маркетплейсы, а также введет автоматический обмен информацией о продажах товаров через онлайн-платформы.

