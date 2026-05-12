Нові податки на посилки: чи вдарить це по швидкості доставки з-за кордону
Нова модель оподаткування міжнародних поштових відправлень не призведе до затримок доставки чи черг під час отримання посилок. У Міністерстві фінансів прокоментували обговорення законопроєктів №15112-д та №12360, які передбачають зміну правил оподаткування міжнародних відправлень.
Навколо ініціативи поширюється низка міфів, тому міністерство вирішило пояснити, як працюватиме нова система на практиці.
Зокрема, у відомстві спростували твердження про те, що нові правила нібито ускладнять отримання посилок та спричинять затримки на митниці.
«Процедура отримання посилок для кінцевого споживача залишиться зручною та швидкою, як це і є зараз», — наголосили у Міністерстві фінансів.
Система IOSS передбачатиме повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами.
Також у міністерстві підкреслили, що митні механізми, закладені у законопроєкті №12360, спрямовані на автоматизацію процесів. Це, за словами посадовців, дозволить уникнути необхідності особистого контакту покупців із митницею та не створюватиме додаткових часових витрат під час проходження кордону.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів №15112-Д та №12360.
Документи передбачають, що в межах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС Україна покладе обов’язок адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси, а також запровадить автоматичний обмін інформацією про продажі товарів через онлайн-платформи.
