Нові податки на посилки: чи вдарить це по швидкості доставки з-за кордону

Отримання міжнародних посилок обіцяють залишити швидким і без черг навіть після зміни правил.

Нова модель оподаткування міжнародних поштових відправлень не призведе до затримок доставки чи черг під час отримання посилок. У Міністерстві фінансів прокоментували обговорення законопроєктів №15112-д та №12360, які передбачають зміну правил оподаткування міжнародних відправлень.

Навколо ініціативи поширюється низка міфів, тому міністерство вирішило пояснити, як працюватиме нова система на практиці.

Зокрема, у відомстві спростували твердження про те, що нові правила нібито ускладнять отримання посилок та спричинять затримки на митниці.

«Процедура отримання посилок для кінцевого споживача залишиться зручною та швидкою, як це і є зараз», — наголосили у Міністерстві фінансів.

Система IOSS передбачатиме повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами.

Також у міністерстві підкреслили, що митні механізми, закладені у законопроєкті №12360, спрямовані на автоматизацію процесів. Це, за словами посадовців, дозволить уникнути необхідності особистого контакту покупців із митницею та не створюватиме додаткових часових витрат під час проходження кордону.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів №15112-Д та №12360.

Документи передбачають, що в межах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС Україна покладе обов’язок адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси, а також запровадить автоматичний обмін інформацією про продажі товарів через онлайн-платформи.

