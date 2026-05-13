Укрзализныця изменила правила бронирования спецвагонов после жалоб пассажиров

УЗ ввела онлайн оформление билетов для лиц с инвалидностью в мобильном приложении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Укрзализныця изменила подход к оформлению и бронированию мест в специальных вагонах для людей с инвалидностью.

По его словам, к нему обратилась женщина с инвалидностью с детства I группы, которая из-за отсутствия информации о графике работы кассы не смогла вовремя выкупить билет в специальном вагоне поезда. Из-за этого она потеряла возможность пройти необходимое медицинское обследование.

После обращения Дмитрий Лубинец открыл производство и предоставил рекомендации УЗ.

По результатам реагирования компания внедрила ряд изменений. В частности:

введено онлайн-оформление билетов для лиц с инвалидностью в мобильном приложении;

введены дополнительные уведомления о графике работы касс;

проведен инструктаж персонала по обслуживанию лиц с инвалидностью.

«Эти обновления сделают перевозки более удобными для людей с инвалидностью, в частности для тех, кто пользуется креслами колесными», — пояснил Уполномоченный ВРУ.

