  1. В Украине

Укрзализныця изменила правила бронирования спецвагонов после жалоб пассажиров

12:58, 13 мая 2026
УЗ ввела онлайн оформление билетов для лиц с инвалидностью в мобильном приложении.
Фото: УЗ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Укрзализныця изменила подход к оформлению и бронированию мест в специальных вагонах для людей с инвалидностью.

По его словам, к нему обратилась женщина с инвалидностью с детства I группы, которая из-за отсутствия информации о графике работы кассы не смогла вовремя выкупить билет в специальном вагоне поезда. Из-за этого она потеряла возможность пройти необходимое медицинское обследование.

После обращения Дмитрий Лубинец открыл производство и предоставил рекомендации УЗ.

По результатам реагирования компания внедрила ряд изменений. В частности:

  • введено онлайн-оформление билетов для лиц с инвалидностью в мобильном приложении;
  • введены дополнительные уведомления о графике работы касс;
  • проведен инструктаж персонала по обслуживанию лиц с инвалидностью.

«Эти обновления сделают перевозки более удобными для людей с инвалидностью, в частности для тех, кто пользуется креслами колесными», — пояснил Уполномоченный ВРУ.

Напомним, что Укрзализныця рассказала об обновленных вагонах.

