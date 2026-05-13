Укрзалізниця змінила правила бронювання спецвагонів після скарг пасажирів

УЗ запровадила онлайн-оформлення квитків для осіб з інвалідністю у мобільному застосунку.

Фото: УЗ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив. що Укрзалізниця змінила підхід до оформлення та бронювання місць у спеціальних вагонах для людей з інвалідністю.

За його словами, до нього звернулася жінка з інвалідністю з дитинства I групи, яка через відсутність інформації про графік роботи каси не змогла вчасно викупити квиток у спеціальному вагоні потягу. Через це вона втратила можливість пройти необхідне медичне обстеження.

Після звернення Дмитро Лубінець відкрив провадження та надав рекомендації УЗ.

За результатами реагування компанія впровадила низку змін. Зокрема:

запроваджено онлайн-оформлення квитків для осіб з інвалідністю у мобільному застосунку;

введено додаткові сповіщення про графік роботи кас;

проведено інструктаж персоналу щодо обслуговування осіб з інвалідністю.

«Ці оновлення зроблять перевезення зручнішими для людей з інвалідністю, зокрема для тих, хто користується кріслами колісними», - пояснив Уповноважений ВРУ.

Нагадаємо, що Укрзалізниця розповіла про оновлені вагони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.