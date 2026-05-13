  1. В Україні

Укрзалізниця змінила правила бронювання спецвагонів після скарг пасажирів

12:58, 13 травня 2026
УЗ запровадила онлайн-оформлення квитків для осіб з інвалідністю у мобільному застосунку.
Фото: УЗ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив. що Укрзалізниця змінила підхід до оформлення та бронювання місць у спеціальних вагонах для людей з інвалідністю.

За його словами, до нього звернулася жінка з інвалідністю з дитинства I групи, яка через відсутність інформації про графік роботи каси не змогла вчасно викупити квиток у спеціальному вагоні потягу. Через це вона втратила можливість пройти необхідне медичне обстеження.

Після звернення Дмитро Лубінець відкрив провадження та надав рекомендації УЗ.

За результатами реагування компанія впровадила низку змін. Зокрема:

  • запроваджено онлайн-оформлення квитків для осіб з інвалідністю у мобільному застосунку;
  • введено додаткові сповіщення про графік роботи кас;
  • проведено інструктаж персоналу щодо обслуговування осіб з інвалідністю.

«Ці оновлення зроблять перевезення зручнішими для людей з інвалідністю, зокрема для тих, хто користується кріслами колісними», - пояснив Уповноважений ВРУ.

Дмитро Лубінець Укрзалізниця

Судово-юридична газета

