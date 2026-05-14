С момента принятия Дорожной карты в ЕС прошел год: какие вопросы уже проработали

Украина должна достичь 124 стратегических результатов, выполнив 530 мер.

Как сообщают в Министерстве юстиции, прошел уже год с момента принятия Кабинетом Министров Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Этот документ определяет приоритетные реформы в сферах правосудия, борьбы с коррупцией, основных прав, а также юстиции, свободы и безопасности. Он является формальным обязательством Украины по внедрению системных реформ в процессе вступления в ЕС.

Какие реформы предусматривает Дорожная карта

Дорожная карта по вопросам верховенства права отражает требования в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС по двум разделам, а именно: 23 «Судебная власть и основные права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность».

Соответственно, в сфере правосудия запланированы такие реформы, как укрепление способности Конституционного Суда Украины, реформирование Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, усиление независимости Совета прокуроров Украины, цифровизация уголовных производств, модернизация юридического образования и другие изменения.

В сфере борьбы с коррупцией приоритетными направлениями являются укрепление возможностей НАЗК, НАБУ, САП и ВАКС, усиление защиты информаторов, цифровизация управления арестованными активами и т. д.

Что касается защиты основных прав, то Дорожная карта предусматривает приведение условий содержания в местах лишения свободы к стандартам Совета Европы, развитие системы пробации, усиление противодействия пыткам и бесчеловечному обращению, защиту персональных данных, обеспечение гендерного равенства и недискриминации, защиту прав национальных меньшинств, обеспечение свободы выражения мнений и независимости медиа и т. д.

Реформы в блоке «Юстиция, свобода и безопасность» касаются преимущественно правоохранительной деятельности и управления границами. В частности, это внедрение риск-ориентированного подхода, усиление кибербезопасности, имплементация европейского ордера на арест и взаимное признание судебных решений в уголовных и гражданских делах, переход на интегрированное управление границами и т. д.

Как происходит процесс имплементации

Реализация Дорожной карты – совместная работа Правительства, Парламента, гражданского общества и международных партнеров. Координирует процесс Министерство юстиции Украины. Сложность ее имплементации заключается в большом количестве мероприятий, которые необходимо согласовать с широким кругом стейкхолдеров – представителями государственных органов, гражданского сектора, институтов ЕС. Более того, реализовать все это необходимо в условиях противодействия российской агрессии. Это обстоятельства, в которых не находилось ни одно другое государство-кандидат на вступление в ЕС.

Для эффективной работы Минюст инициировал создание 12 тематических подгрупп в рамках четырех блоков Дорожной карты. Они будут работать над внедрением конкретных реформ, в частности, путем регулярного проведения совещаний, обсуждения достижений и вызовов, решения спорных вопросов. Также регулярно проводятся консультации органов государственной власти с Еврокомиссией. Важным ориентиром в реализации мероприятий Дорожной карты являются промежуточные ключевые показатели (interim benchmarks), которые Европейская комиссия предоставила Украине.

Украина начала имплементацию Дорожной карты, не дожидаясь официального открытия Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Как подчеркнула и. о. Министра юстиции Украины Людмила Сугак:

«Это свидетельствует о нашем стремлении как можно быстрее привести национальные институты и правовую систему в соответствие со стандартами и ценностями ЕС. Мы понимаем, что эти реформы необходимы прежде всего для нашего государства. Поэтому Дорожная карта – это не формальность, а рабочий инструмент для реализации наших обязательств».

Как измеряются результаты

Каждое мероприятие Дорожной карты имеет свой срок выполнения. Таким образом, результаты измеряются по установленным дедлайнам. Однако важны не просто факты принятия нормативно-правовых актов или реформ, а их правовое качество и практическое применение.

Ежеквартально Минюст собирает информацию о выполнении мероприятий Дорожной карты и передает ее Правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции. Украина направляет отчет Европейской Комиссии и получает обратную связь по выполненным мероприятиям и рекомендации по просроченным.

Через год после принятия Дорожной карты среди реализованных мероприятий можно отметить такие, как:

принятие законопроектов относительно утверждения критериев определения приоритетности уголовных производств между НАБУ и САП, относительно цифровизации исполнительного производства, относительно реформы АРМА;

о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию;

о создании Специализированного окружного и административных судов;

утверждение Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции на период до 2028 года;

Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 “Женщины, мир, безопасность” на период до 2030 года;

Операционного плана по реализации в 2025 и 2026 годах Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года, и Стратегии государственной наркополитики на период до 2030 года и другие.

Как указывают в Минюсте, в настоящее время все стейкхолдеры, вовлеченные в имплементацию Дорожной карты, активно работают над оценкой достигнутых результатов, выявлением пробелов и решением проблемных вопросов, чтобы обеспечить устойчивую работу на следующих этапах.

