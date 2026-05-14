В Киеве 15 мая объявили День траура в память о жертвах массированной атаки РФ

В четверг, 15 мая, в Киеве объявлен День траура в память о жертвах самой массированной атаки РФ на столицу. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В столице приспустят флаги на всех коммунальных зданиях. Также городские власти рекомендовали приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, 15 мая в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

По словам Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева продолжается разбор завалов в поврежденном в результате атаки доме. На данный момент подтверждена гибель семи человек.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

По данным спасателей, в настоящее время также известно как минимум о 20 людях, которые считаются пропавшими без вести.

Всего в Киеве в результате российского обстрела пострадали 39 человек, среди них один ребенок. Еще 28 человек спасателям удалось спасти.

В результате массированной российской атаки на Киев разрушен подъезд жилой девятиэтажки, продолжается спасательная операция. По словам Президента Владимира Зеленского, Россия за ночь выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет, а главной целью удара стала столица. Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.

