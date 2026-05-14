  1. В Україні

У Києві 15 травня оголосили День жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки РФ

16:22, 14 травня 2026
Рятувальники продовжують розбір завалів у Дарницькому районі.
У четвер, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби в пам’ять за жертвами наймасованішої атаки РФ на столицю. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У столиці приспустять прапори на всіх комунальних будівлях. Також міська влада рекомендувала приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 15 травня у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

За словами Віталія Кличка, у Дарницькому районі Києва триває розбір завалів у пошкодженому внаслідок атаки будинку. Наразі підтверджено загибель семи людей.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

За даними рятувальників, наразі також відомо щонайменше про 20 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Загалом у Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 39 людей, серед них одна дитина. Ще 28 людей рятувальникам вдалося врятувати.

Внаслідок масованої російської атаки на Київ зруйновано під’їзд житлової девʼятиповерхівки, триває рятувальна операція. За словами Президента Володимира Зеленського, Росія за ніч випустила по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет, а головною ціллю удару стала столиця. Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

