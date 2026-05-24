Киев пережил одну из самых мощных атак РФ: более 60 пострадавших и масштабные разрушения

Основной целью ночной атаки РФ стал Киев — в городе повреждены все районы, есть погибшие и десятки пострадавших.

В ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых массированных комбинированных ударов по Украине и Киеву за последнее время, атаковав страну баллистическими, крылатыми и аэробаллистическими ракетами, а также сотнями ударных дронов. Основным направлением атаки стал Киев.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 18:00 23 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения — 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Среди них — баллистические ракеты «Искандер-М», аэробаллистические «Кинжалы», ракеты «Циркон», крылатые Х-101, «Калибр», а также ударные дроны Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, силы ПВО сбили или подавили 604 воздушные цели — 55 ракет и 549 беспилотников. В частности, украинские защитники уничтожили 11 баллистических ракет и 44 крылатые ракеты. Еще 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли своих целей.

В то же время зафиксированы попадания 16 ракет и 51 ударного беспилотника на 54 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в 23 местах.

Погибшие и десятки пострадавших

В Киеве в результате атаки погибли две женщины — 86-летняя и 44-летняя. Количество пострадавших в столице возросло до 62 человек, среди них — двое детей.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во всех районах Киева продолжается ликвидация последствий удара. По его словам, на местах работают спасатели ГСЧС, а главной задачей остается ликвидация пожаров и обеспечение безопасности людей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 30 пострадавших находятся в стационарах городских больниц. По его словам, медицинские учреждения столицы работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают помощь жителям. Спасатели продолжают разбирать завалы на части локаций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что всего с начала суток в Украине пострадали как минимум 83 человека. Он подчеркнул, что всем раненым будет оказана необходимая помощь.

«Тяжелым был удар — ракет различных типов 90, из них много баллистики — 36. 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки», — заявил Глава государства.

Зеленский также сообщил, что российские войска нанесли удары по жилым домам, объектам водоснабжения, рынку и школам. Отдельно президент упомянул атаку по Белой Церкви.

«Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не одна», — подчеркнул Президент.

Разрушения во всех районах столицы

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что последствия попаданий и падения обломков БпЛА зафиксировали во всех десяти районах столицы. Среди пострадавших — 15-летний подросток и 12-летняя девочка.

По данным прокуратуры, в Киеве повреждены как минимум 27 многоэтажных домов, больше всего — в Шевченковском районе. Также разрушены здание рынка и торгового центра, выбиты окна в жилых домах, банковских учреждениях и магазинах возле мест ударов. Кроме того, повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и как минимум 13 автомобилей.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту очередного военного преступления РФ, повлекшего гибель людей. Расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Шевченковский район: разрушенные дома, школа, ТРЦ и рынок

В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия комбинированного удара РФ по гражданской инфраструктуре и жилым домам Киева. Всего сообщения о пожарах и разрушениях поступили более чем с 40 локаций во всех районах столицы.

Одни из самых серьезных разрушений произошли в Шевченковском районе. Там российские войска попали в пятиэтажный жилой дом — произошло частичное разрушение и пожар с первого по пятый этаж. Также в районе загорелась школа, а в одном из школьных укрытий люди оказались заблокированными из-за заваленного обломками входа.

Кроме того, в Шевченковском районе полностью сгорели ТРЦ «Квадрат» и Лукьяновский рынок. Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар и разбирали завалы.

Пожары, эвакуации и поврежденное метро

В Дарницком районе в результате атаки загорелась крыша двухэтажного общежития на площади около 250 квадратных метров, также произошло разрушение на площади 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали десять человек, еще 12 человек спасли. Пятерых пострадавших госпитализировали.

В Деснянском районе вспыхнул пожар в ангаре на пяти очагах, огонь повредил автомобили на площади около 100 квадратных метров. Также спасатели ликвидировали пожар в гаражном кооперативе.

В Оболонском районе произошло попадание в бизнес-центр, после чего загорелись третий-пятый этажи здания. В Голосеевском районе спасатели ликвидировали пожар на теннисном корте, где тушение осложняла боевая часть вражеского средства поражения — пришлось привлекать пиротехников.

Повреждения получила и транспортная инфраструктура. Из-за взрывной волны временно закрыли станцию метро «Лукьяновская», а на станции «Крещатик» ограничили вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни.

Правоохранители документируют военное преступление РФ

В Нацполиции сообщили, что правоохранители работают на местах попаданий и падения обломков вместе со спасателями, взрывотехниками и медиками. Полиция документирует последствия атаки и повреждения гражданской инфраструктуры.

«Ужасной была ночь для Киева… Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим», — заявил Виталий Кличко.

