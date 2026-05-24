Київ пережив одну з найпотужніших атак РФ: понад 60 постраждалих і масштабні руйнування

Основною ціллю нічної атаки РФ став Київ — у місті пошкоджені всі райони, є загиблі та десятки постраждалих.

У ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Україні та Києву за останній час, атакувавши державу балістичними, крилатими й аеробалістичними ракетами, а також сотнями ударних дронів. Основним напрямком атаки став Київ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 18:00 23 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет різних типів та 600 безпілотників. Серед них — балістичні ракети «Іскандер-М», аеробалістичні «Кинджали», ракети «Циркон», крилаті Х-101, «Калібр», а також ударні дрони Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори.

За попередніми даними станом на 09:30, сили ППО збили або подавили 604 повітряні цілі — 55 ракет та 549 безпілотників. Зокрема, українські захисники знищили 11 балістичних ракет та 44 крилаті ракети. Ще 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли своїх цілей.

Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 51 ударного безпілотника на 54 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у 23 місцях.

Загиблі та десятки постраждалих

У Києві внаслідок атаки загинули дві жінки — 86-річна та 44-річна. Кількість постраждалих у столиці зросла до 62 людей, серед них — двоє дітей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в усіх районах Києва триває ліквідація наслідків удару. За його словами, на місцях працюють рятувальники ДСНС, а головним завданням залишається ліквідація пожеж і безпека людей.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 30 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. За його словами, медичні заклади столиці працюють у штатному режимі та в повному обсязі надають допомогу мешканцям. Рятувальники продовжують розбирати завали на частині локацій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом від початку доби в Україні постраждали щонайменше 83 людини. Він наголосив, що всім пораненим буде надана необхідна допомога.

«Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки», — заявив Глава держави.

Зеленський також повідомив, що російські війська завдали ударів по житлових будинках, об’єктах водопостачання, ринку та школах. Окремо президент згадав про атаку по Білій Церкві.

«Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці», — наголосив Президент.

Руйнування у всіх районах столиці

У Київській міській прокуратурі повідомили, що наслідки влучань і падіння уламків БпЛА зафіксували в усіх десяти районах столиці. Серед постраждалих — 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка.

За даними прокуратури, у Києві пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше — у Шевченківському районі. Також зруйновано будівлю ринку та торговельного центру, вибито вікна у житлових будинках, банківських установах і магазинах поблизу місць ударів. Крім того, пошкоджені бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школа та щонайменше 13 автомобілів.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину РФ, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Шевченківський район: зруйновані будинки, школа, ТРЦ та ринок

У ДСНС повідомили, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки комбінованого удару РФ по цивільній інфраструктурі та житлових будинках Києва. Загалом повідомлення про пожежі та руйнування надійшли більш ніж із 40 локацій у всіх районах столиці.

Одні з найсерйозніших руйнувань сталися у Шевченківському районі. Там російські війська влучили у п’ятиповерховий житловий будинок — сталося часткове руйнування та пожежа з першого по п’ятий поверх. Також у районі загорілася школа, а в одному зі шкільних укриттів люди опинилися заблокованими через завалений уламками вхід.

Крім того, у Шевченківському районі повністю згоріли ТРЦ «Квадрат» та Лук’янівський ринок. Рятувальники всю ніч гасили масштабну пожежу та розбирали завали.

Пожежі, евакуації та пошкоджене метро

У Дарницькому районі внаслідок атаки загорівся дах двоповерхового гуртожитку на площі близько 250 квадратних метрів, також сталося руйнування на площі 100 квадратних метрів. Із будівлі евакуювали десятьох людей, ще 12 осіб врятували. П’ятьох постраждалих госпіталізували.

У Деснянському районі спалахнула пожежа в ангарі на п’яти осередках, вогонь пошкодив автомобілі на площі близько 100 квадратних метрів. Також рятувальники ліквідували пожежу у гаражному кооперативі.

В Оболонському районі сталося влучання у бізнес-центр, після чого зайнялися третій-п’ятий поверхи будівлі. У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежу на тенісному корті, де гасіння ускладнювала бойова частина ворожого засобу ураження — довелося залучати піротехніків.

Пошкоджень зазнала й транспортна інфраструктура. Через вибухову хвилю тимчасово закрили станцію метро «Лукʼянівська», а на станції «Хрещатик» обмежили вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Правоохоронці документують воєнний злочин РФ

У Нацполіції повідомили, що правоохоронці працюють на місцях влучань і падіння уламків разом із рятувальниками, вибухотехніками та медиками. Поліція документує наслідки атаки та пошкодження цивільної інфраструктури.

«Жахливою була ніч для Києва… Зараз рятувальники гасять пожежі, розбирають завали. Медики надають допомогу постраждалим», — заявив Віталій Кличко.

