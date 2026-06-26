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КУС ВС разъяснил границы дезертирства и неявки на службу

21:54, 26 июня 2026
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Коллегия судей КУС ВС отмечает, что как в обвинительном акте, так и в кассационной жалобе прокурора не идет речь о самовольном оставлении военнослужащими воинской части или места службы, поэтому эта форма дезертирства коллегией судей ККС не рассматривается.
КУС ВС разъяснил границы дезертирства и неявки на службу
Фото: ТЦК
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 408 УК, в форме неявки на службу ограничивается лишь деяниями, указанными законодателем в исчерпывающем перечне, а потому квалификация по соответствующей части ст. 408 УК деяний лица, которые не включены законодателем в этот исчерпывающий перечень, в частности неявка военнослужащего на службу в случае освобождения его из-под стражи, является расширительным толкованием уголовного закона и применением закона об уголовной ответственности по аналогии, что прямо запрещено предписаниями ч. 4 ст. 3 УК. К такому выводу пришла коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС в постановлении от 20.05.2026 по делу № 459/2030/24.

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Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования военнослужащие военной службы по призыву обвинялись в том, что во время прохождения военной службы своевременно не явились на службу в пункт постоянной дислокации воинской части, а находились за ее пределами до момента их задержания при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска в направлении Молдовы.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащих виновными и осудили по ч. 4 ст. 402 УК, а по ч. 4 ст. 408 УК признали невиновными и оправдали.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что местный суд без надлежащего обоснования пришел к выводу об отсутствии в действиях военнослужащих иного состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, а также об отсутствии оснований для применения положений ч. 3 ст. 337 УПК и выхода за пределы ранее предъявленного обвинения в части изменения правовой квалификации.

Позиция КУС ВС

Изменены решения судов предыдущих инстанций, обвиняемые освобождены от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК.

Коллегия судей ККС указала, что понятие дезертирства сформулировано в ч. 1 ст. 408 УК как самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска либо из лечебного учреждения.

Как неоднократно отмечалось в судебной практике, с объективной стороны дезертирство заключается в действиях или бездействии, имеющих две соответствующие формы:

  1. самовольное оставление воинской части или места службы;
  2. неявка на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска либо из лечебного учреждения.

В первой форме дезертирство является оконченным преступлением с момента, когда субъект фактически покинул расположение воинской части (место службы), а во второй — когда он не явился в часть (к месту службы) в установленный срок.

Коллегия судей ККС отмечает, что как в обвинительном акте, так и в кассационной жалобе прокурора не идет речь о самовольном оставлении военнослужащими воинской части или места службы, поэтому эта форма дезертирства коллегией судей ККС не рассматривается.

Вместе с тем объективная сторона этого преступления в форме неявки на службу ограничивается лишь деяниями, указанными законодателем в исчерпывающем перечне, а потому квалификация по соответствующей части ст. 408 УК деяний лица, которые не включены законодателем в этот исчерпывающий перечень, в частности неявка военнослужащего на службу в случае освобождения его из-под стражи, является расширительным толкованием уголовного закона и применением закона об уголовной ответственности по аналогии, что прямо запрещено предписаниями ч. 4 ст. 3 УК.

Кроме того, следует отметить, что одним из признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК (в форме неявки военнослужащего своевременно на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, совершенной в условиях военного положения), является отсутствие военнослужащего без уважительных причин более трех суток после неявки в воинскую часть либо к месту службы, то есть когда он на законных основаниях находился за пределами воинской части или места службы и не явился в течение более трех суток с момента, когда был обязан явиться.

Однако в предъявленном военнослужащим обвинении не конкретизирована дата, определенная командованием как конечный срок прибытия в воинскую часть либо иное место службы, не приведены сведения о доведении такой даты до их сведения, а также не установлено, что именно после истечения этого срока прошло более трех суток, в течение которых они без уважительных причин не явились к определенному командованием месту службы. При таких обстоятельствах отсутствуют основания для квалификации инкриминируемых военнослужащим деяний по ч. 5 ст. 407 УК.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 20.05.2026 по делу № 459/2030/24 (производство № 51-2079км25) можно ознакомиться по ссылке.

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