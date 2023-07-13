Как в Электронном суде проверить наличие кабинета пользователя: видеоинструкция

Для проверки наличия пользовательского кабинета в Электронном суде нужно сделать несколько шагов.

В Электронном суде объяснили вопрос проверки наличия кабинета пользователя. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.

«Для проверки регистрации пользователя в подсистеме Электронный суд необходимо перейти в раздел меню «Наличие кабинета».

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Почта: [email protected]», - говорится в сообщении.

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