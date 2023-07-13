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Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект

Автор закону про спрощення процедури трансплантації органів, прийнятого напередодні повномасштабного вторгнення, внесла законопроект, яким пропонується заборонити вилучення органів у загиблих військових.

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Як у Електронному суді перевірити наявність кабінету користувача: відеоінструкція

17:07, 13 липня 2023
Для перевірити наявності кабінету користувача у Електронному суді потрібно зробити декілька кроків.
Як у Електронному суді перевірити наявність кабінету користувача: відеоінструкція
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У Електронний суд пояснили питання перевірки наявності кабінету користувача. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

«Для перевірки реєстрації користувача в підсистемі Електронний суд необхідно перейти до розділу меню «Наявність кабінету».

Нагадуємо, що з технічних питань по роботі сервісів ЄСІТС потрібно звертатися до технічної підтримки:

Номер: +38-044-492-70-10

ТГ чат бот: https://t.me/vkz_court_bot

Пошта: [email protected]», - сказано у повідомленні.

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