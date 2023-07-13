Як у Електронному суді перевірити наявність кабінету користувача: відеоінструкція

Для перевірити наявності кабінету користувача у Електронному суді потрібно зробити декілька кроків.

У Електронний суд пояснили питання перевірки наявності кабінету користувача. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

«Для перевірки реєстрації користувача в підсистемі Електронний суд необхідно перейти до розділу меню «Наявність кабінету».

Нагадуємо, що з технічних питань по роботі сервісів ЄСІТС потрібно звертатися до технічної підтримки:

Номер: +38-044-492-70-10

ТГ чат бот: https://t.me/vkz_court_bot

Пошта: [email protected]», - сказано у повідомленні.

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