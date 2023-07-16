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  1. У світі

Священик викрав 17 чоловіків та зґвалтував їх

10:46, 16 липня 2023
Злочини священик скоїв з 2019 до 2021 року.
Священик викрав 17 чоловіків та зґвалтував їх
Фото: antikor.com.ua
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Колишній католицький священик у американському штаті Луїзіана був засуджений до 25 років ув'язнення після того, як зізнався у накачуванні наркотиками і розбещенні 17 чоловіків, яких він зустрів у французькому кварталі Нового Орлеана, повідомляє CNN.

61-річний Стівен Зауер зізнався, що обирав чоловіків, які виглядали «п'яними, загубленими або потребували допомоги». За словами прокурорів, він пропонував чоловікам допомогу, але замість цього накачував їх наркотиками і відвозив непритомних жертв до свого будинку в Метарі, приблизно в 7 милях на захід від округу.

Зауер визнав себе винним за 13 пунктами звинувачення в сексуальному насильстві, дев'ятьма пунктами звинувачення в зґвалтуванні третього ступеня, 17 пунктами звинувачення у відео-вуайєризмі, а також за 16 пунктами звинувачення у зберіганні наркотиків, свідчать судові записи. У п'ятницю окружний суддя Шейна Біверс Морвант засудила Зауера до 25 років ув'язнення і зобов'язала його до кінця життя перебувати на обліку як сексуального злочинця.

Багато жертв приїжджали до Нового Орлеана з інших штатів і були «розлучені з друзями або просто загублені», коли до них звернувся Зауер. Зауер фотографував посвідчення особи своїх жертв, що дозволило детективам ідентифікувати деяких з них.

У деяких випадках Зауер підсипав наркотики в напої своїх жертв, коли вони перебували в барі, або використовував піпетку, щоб накачувати їх «речовинами, що викликають сон» після того, як вони вже відключалися.

Потім колишній священник відвозив жертв до себе додому, де за допомогою смартфона фотографував непритомних чоловіків. Згідно з повідомленням, він розбещував деяких чоловіків і задовольняв себе, а наступного ранку відвозив своїх жертв назад до готелів або в інші місця.

Згідно з повідомленням, детективи вважають, що понад 50 жертв Зауера залишаються невпізнаними, оскільки злочини відбувалися протягом двох років - з 2019 по 2021 рік.

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