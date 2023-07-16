Преступления священник совершил с 2019 по 2021 год.

Фото: antikor.com.ua

Бывший католический священник в американском штате Луизиана был приговорен к 25 годам заключения после того, как признался в накачивании наркотиками и развращении 17 мужчин, которых он встретил во французском квартале Нового Орлеана, передает CNN.

61-летний Стивен Зауэр признался, что выбирал мужчин, которые выглядели «пьяными, потерянными или нуждающимися в помощи». По словам прокуроров, он предлагал мужчинам помощь, но вместо этого накачивал их наркотиками и отвозил без сознания жертв в свой дом в Метаре, примерно в 7 милях к западу от округа.

Зауэр признал себя виновным по 13 пунктам обвинения в сексуальном насилии, девяти пунктам обвинения в изнасиловании третьей степени, 17 пунктам обвинения в видео-вуайеризме, а также по 16 пунктам обвинения в хранении наркотиков, свидетельствуют судебные записи. В пятницу окружной судья Шейна Биверс Морвант приговорила Зауэра к 25 годам заключения и обязала его до конца жизни состоять на учете как сексуального преступника.

Многие жертвы приезжали в Новый Орлеан из других штатов и были «разлучены с друзьями или просто потеряны», когда к ним обратился Зауэр. Зауэр фотографировал удостоверение личности своих жертв, что позволило детективам идентифицировать некоторых из них.

В некоторых случаях Зауэр подсыпал наркотики в напитки своих жертв, когда они находились в баре, или использовал пипетку, чтобы накачивать их «веществами, вызывающими сон» после того, как они уже отключались.

Потом бывший священник отвозил жертв к себе домой, где с помощью смартфона фотографировал обморочных мужчин. Согласно сообщению, он развращал некоторых мужчин и удовлетворял себя, а на следующее утро отвозил своих жертв обратно в гостиницы или в другие места.

Согласно сообщению, детективы считают, что более 50 жертв Зауэра остаются неузнанными, поскольку преступления совершались в течение двух лет – с 2019 по 2021 год.

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