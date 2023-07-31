Українці можуть «застрягнути» в Європі: причини

Європа потребує кваліфікованих спеціалістів, а українці явно лідирують за рівнем освіти.

Потік українців через кордон після вторгнення рф мав стати благом для країн на сході Європейського Союзу, де гостра нестача робочої сили тривалий час гальмувала економічне зростання та сприяла інфляції. Однак Європа і доі не повністю заповнила дефіцит робочої сили, незважаючи на те, що багато біженців мають вищу освіту або вкрай необхідні навички, – повідомляє Reuters.

За даними Євростату за 2020 рік, рівень освіченості українців у різних країнах вищий, ніж в середньому по ЄС:

Україна: вища освіта – 57%, середня – 27%;

Німеччина: вища освіта – 31%, середня – 56%;

Польща: вища освіта – 36%, середня – 60%;

ЄС: вища освіта – 35%, середня – 47%.

Але вакансії залишаються незаповненими через низку перешкод, починаючи від відсутності дитячих закладів і закінчуючи небажанням урядів визнавати академічні та професійні кваліфікації з країн поза ЄС. Через це біженці застрягли на роботах з нижчим рівнем кваліфікації та освіти та без кар'єрних перспектив.

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