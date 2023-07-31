Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. У світі

Українці можуть «застрягнути» в Європі: причини

10:18, 31 липня 2023
Європа потребує кваліфікованих спеціалістів, а українці явно лідирують за рівнем освіти.
Українці можуть «застрягнути» в Європі: причини
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Потік українців через кордон після вторгнення рф мав стати благом для країн на сході Європейського Союзу, де гостра нестача робочої сили тривалий час гальмувала економічне зростання та сприяла інфляції. Однак Європа і доі не повністю заповнила дефіцит робочої сили, незважаючи на те, що багато біженців мають вищу освіту або вкрай необхідні навички, – повідомляє Reuters.

За даними Євростату за 2020 рік, рівень освіченості українців у різних країнах вищий, ніж в середньому по ЄС:

  • Україна: вища освіта – 57%, середня – 27%;
  • Німеччина: вища освіта – 31%, середня – 56%;
  • Польща: вища освіта – 36%, середня – 60%;
  • ЄС: вища освіта – 35%, середня – 47%.

Але вакансії залишаються незаповненими через низку перешкод, починаючи від відсутності дитячих закладів і закінчуючи небажанням урядів визнавати академічні та професійні кваліфікації з країн поза ЄС. Через це біженці застрягли на роботах з нижчим рівнем кваліфікації та освіти та без кар'єрних перспектив.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду