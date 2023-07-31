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Украинцы могут «застрять» в Европе: причины

10:18, 31 июля 2023
Европа нуждается в квалифицированных специалистах, а украинцы явно лидируют по уровню образования.
Украинцы могут «застрять» в Европе: причины
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Поток украинцев через границу после вторжения РФ должен был стать благом для стран на востоке Европейского Союза, где острая нехватка рабочей силы долгое время тормозила экономический рост и способствовала инфляции. Однако Европа и до сих пор не полностью восполнила дефицит рабочей силы, несмотря на то, что многие беженцы имеют высшее образование или крайне необходимые навыки, – сообщает Reuters.

По данным Евростата за 2020 год, уровень образованности украинцев в разных странах выше, чем в среднем по ЕС:

  • Украина: высшее образование - 57%, среднее - 27%;
  • Германия: высшее образование - 31%, среднее - 56%;
  • Польша: высшее образование - 36%, среднее - 60%;
  • ЕС: высшее образование - 35%, среднее - 47%.

Но вакансии остаются незаполненными из-за ряда препятствий, начиная от отсутствия детских учреждений и заканчивая нежеланием правительств признавать академические и профессиональные квалификации из стран вне ЕС. Из-за этого беженцы застряли на работах с низким уровнем квалификации и образования и без карьерных перспектив.

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