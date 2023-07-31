Украинцы могут «застрять» в Европе: причины

Европа нуждается в квалифицированных специалистах, а украинцы явно лидируют по уровню образования.

Поток украинцев через границу после вторжения РФ должен был стать благом для стран на востоке Европейского Союза, где острая нехватка рабочей силы долгое время тормозила экономический рост и способствовала инфляции. Однако Европа и до сих пор не полностью восполнила дефицит рабочей силы, несмотря на то, что многие беженцы имеют высшее образование или крайне необходимые навыки, – сообщает Reuters.

По данным Евростата за 2020 год, уровень образованности украинцев в разных странах выше, чем в среднем по ЕС:

Украина: высшее образование - 57%, среднее - 27%;

Германия: высшее образование - 31%, среднее - 56%;

Польша: высшее образование - 36%, среднее - 60%;

ЕС: высшее образование - 35%, среднее - 47%.

Но вакансии остаются незаполненными из-за ряда препятствий, начиная от отсутствия детских учреждений и заканчивая нежеланием правительств признавать академические и профессиональные квалификации из стран вне ЕС. Из-за этого беженцы застряли на работах с низким уровнем квалификации и образования и без карьерных перспектив.

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