Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо

Йому було 80 років.

Пішов із життя всесвітньо відомий італійський співак Тото Кутуньо.

Співак і автор пісень помер 22 серпня близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований. Йому було 80 років.

Його менеджер повідомив італійському виданню «ANSA» що «після тривалої хвороби співаку стало гірше за останні місяці».

Він також був переможцем Євробачення-1990.

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