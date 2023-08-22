Умер легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Ему было 80 лет.

Ушел из жизни всемирно известный итальянский певец Тото Кутуньо.

Певец и автор песен умер 22 августа около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован. Ему было 80 лет.

Его менеджер сообщил итальянскому изданию «ANSA» что «после продолжительной болезни певцу стало хуже за последние месяцы».

Он также являлся победителем Евровидения-1990.

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