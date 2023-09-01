Випав за борт і дивом врятувався: біля берегів Туреччини вантажне судно підібрало українського моряка

Вночі 30 серпня український моряк випав за борт контейнеровоза, а 31 серпня його знайшло вантажне судно.

Біля берегів Туреччини український моряк випав із контейнеровоза MSC NADRIELY, який Чорним морем з Грузії, – повідомляє Maritime Bulletin.

Зазначається, що вантажне судно MSC NADRIELY втратило людину за бортом, старшого помічника капітана вночі 30 серпня біля турецького узбережжя в Чорному морі, на шляху з Поті, що в Грузії, в турецький Текірдаг.

Корабель розвернувся і чав пошуково-рятувальну операцію. На місце інциденту, також прибули катери і літаки. Отримали сигнал надати допомогу і судна, які перебували в цьому районі.

Наступного дня, 31 серпня, моряка підібрало вантажне судно MOONLIGHT, а потім доставило на берег до шпиталю.

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