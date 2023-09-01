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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

Выпал за борт и чудом спасся: у берегов Турции грузовое судно подобрало украинского моряка

19:57, 1 сентября 2023
Ночью 30 августа украинский моряк выпал за борт контейнеровоза, а 31 августа его нашло грузовое судно.
Выпал за борт и чудом спасся: у берегов Турции грузовое судно подобрало украинского моряка
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У берегов Турции украинский моряк выпал из контейнеровоза MSC NADRIELY, который Черным морем из Грузии, – сообщает Maritime Bulletin.

Отмечается, что грузовое судно MSC NADRIELY потеряло человека за бортом, старшего помощника капитана ночью 30 августа у турецкого побережья в Черном море, на пути из Поти, что в Грузии, в турецкий Текирдаг.

Корабль развернулся и начал поисково-спасательную операцию. На место инцидента, также прибыли катера и самолеты. Получили сигнал оказать помощь и суда, которые находились в этом районе.

На следующий день, 31 августа, моряка подобрало грузовое судно MOONLIGHT, а затем доставило на берег в госпиталь.

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