Выпал за борт и чудом спасся: у берегов Турции грузовое судно подобрало украинского моряка

Ночью 30 августа украинский моряк выпал за борт контейнеровоза, а 31 августа его нашло грузовое судно.

У берегов Турции украинский моряк выпал из контейнеровоза MSC NADRIELY, который Черным морем из Грузии, – сообщает Maritime Bulletin.

Отмечается, что грузовое судно MSC NADRIELY потеряло человека за бортом, старшего помощника капитана ночью 30 августа у турецкого побережья в Черном море, на пути из Поти, что в Грузии, в турецкий Текирдаг.

Корабль развернулся и начал поисково-спасательную операцию. На место инцидента, также прибыли катера и самолеты. Получили сигнал оказать помощь и суда, которые находились в этом районе.

На следующий день, 31 августа, моряка подобрало грузовое судно MOONLIGHT, а затем доставило на берег в госпиталь.

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