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Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. У світі

У Байдена зібрали оперативний штаб через імовірний запит імпічменту від республіканців

11:18, 2 вересня 2023
Білий дім готується до імовірної процедури імпічменту Джо Байдена за ініціативою республіканців.
У Байдена зібрали оперативний штаб через імовірний запит імпічменту від республіканців
Джерело фото: president.gov.ua
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У Білому домі створили оперативний штаб для реагування на ймовірний запит з боку Республіканської партії щодо імпічменту президента США Джо Байдена, – повідомляє NBC News.

Таким чином, Білий дім створив військовий штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю, щоб очолити агресивну відповідь на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента  Джо Байдена.

Вісім осіб, які ознайомлені з планами, повідомили, що ці заходи готувалися впродовж кількох місяців в офісі юрисконсульта Білого дому в рамках реакції на розслідування, яке проводять республіканці в Палаті представників. Помічники та прибічники президента Байдена вважають, що слід рішуче протистояти розслідуванню стосовно імпічменту і представити його як безпідставну партійну вигадку, яка свідчить про готовність Республіканської партії до сприяння хаосу.

«Порівнювати це з минулими імпічментами - це не яблука з яблуками і навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами», – сказав помічник Білого дому, додавши: «Ніколи в сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на жодних доказах».

Зазначається, що Білий дім розпочав готуватися до можливого імпічменту в перший день роботи нової більшості в Палаті представників цього року. Однак тепер, коли спікер Кевін Маккарті, республіканець з Каліфорнії, висловив підтримку розслідуванню імпічменту, вважаючи його «природним кроком вперед», помічники Білого дому під час серпневих канікул вивчають заяви Республіканської партії та уточнюють послання та стратегію реагування, повідомляє джерело, ознайомлене з цією тактикою.

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