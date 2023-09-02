У Байдена зібрали оперативний штаб через імовірний запит імпічменту від республіканців

Білий дім готується до імовірної процедури імпічменту Джо Байдена за ініціативою республіканців.

Джерело фото: president.gov.ua

У Білому домі створили оперативний штаб для реагування на ймовірний запит з боку Республіканської партії щодо імпічменту президента США Джо Байдена, – повідомляє NBC News.

Таким чином, Білий дім створив військовий штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю, щоб очолити агресивну відповідь на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Вісім осіб, які ознайомлені з планами, повідомили, що ці заходи готувалися впродовж кількох місяців в офісі юрисконсульта Білого дому в рамках реакції на розслідування, яке проводять республіканці в Палаті представників. Помічники та прибічники президента Байдена вважають, що слід рішуче протистояти розслідуванню стосовно імпічменту і представити його як безпідставну партійну вигадку, яка свідчить про готовність Республіканської партії до сприяння хаосу.

«Порівнювати це з минулими імпічментами - це не яблука з яблуками і навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами», – сказав помічник Білого дому, додавши: «Ніколи в сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на жодних доказах».

Зазначається, що Білий дім розпочав готуватися до можливого імпічменту в перший день роботи нової більшості в Палаті представників цього року. Однак тепер, коли спікер Кевін Маккарті, республіканець з Каліфорнії, висловив підтримку розслідуванню імпічменту, вважаючи його «природним кроком вперед», помічники Білого дому під час серпневих канікул вивчають заяви Республіканської партії та уточнюють послання та стратегію реагування, повідомляє джерело, ознайомлене з цією тактикою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.