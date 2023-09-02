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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

У Байдена собрали оперативный штаб из-за вероятного запроса импичмента от республиканцев

11:18, 2 сентября 2023
Белый дом готовится к вероятной процедуре импичмента Джо Байдена по инициативе республиканцев.
У Байдена собрали оперативный штаб из-за вероятного запроса импичмента от республиканцев
Источник фото: president.gov.ua
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В Белом доме создали оперативный штаб для реагирования на вероятный запрос со стороны Республиканской партии относительно импичмента президента США Джо Байдена, – сообщает NBC News.

Таким образом, Белый дом создал военный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью, чтобы возглавить агрессивный ответ на вероятный запрос республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.

Восемь человек, которые ознакомлены с планами, сообщили, что эти меры готовились в течение нескольких месяцев в офисе юрисконсульта Белого дома в рамках реакции на расследование, которое проводят республиканцы в Палате представителей. Помощники и сторонники президента Байдена считают, что следует решительно противостоять расследованию относительно импичмента и представить его как безосновательную партийную выдумку, которая свидетельствует о готовности Республиканской партии к содействию хаосу.

«Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами», – сказал помощник Белого дома, добавив: «Никогда в современной истории импичмент не основывался ни на каких доказательствах».

Отмечается, что Белый дом начал готовиться к возможному импичменту в первый день работы нового большинства в Палате представителей в этом году. Однако теперь, когда спикер Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, выразил поддержку расследованию импичмента, считая его «естественным шагом вперед», помощники Белого дома во время августовских каникул изучают заявления Республиканской партии и уточняют послание и стратегию реагирования, сообщает источник, знакомый с этой тактикой.

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