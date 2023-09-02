У Байдена собрали оперативный штаб из-за вероятного запроса импичмента от республиканцев

Белый дом готовится к вероятной процедуре импичмента Джо Байдена по инициативе республиканцев.

Источник фото: president.gov.ua

В Белом доме создали оперативный штаб для реагирования на вероятный запрос со стороны Республиканской партии относительно импичмента президента США Джо Байдена, – сообщает NBC News.

Таким образом, Белый дом создал военный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью, чтобы возглавить агрессивный ответ на вероятный запрос республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.

Восемь человек, которые ознакомлены с планами, сообщили, что эти меры готовились в течение нескольких месяцев в офисе юрисконсульта Белого дома в рамках реакции на расследование, которое проводят республиканцы в Палате представителей. Помощники и сторонники президента Байдена считают, что следует решительно противостоять расследованию относительно импичмента и представить его как безосновательную партийную выдумку, которая свидетельствует о готовности Республиканской партии к содействию хаосу.

«Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами», – сказал помощник Белого дома, добавив: «Никогда в современной истории импичмент не основывался ни на каких доказательствах».

Отмечается, что Белый дом начал готовиться к возможному импичменту в первый день работы нового большинства в Палате представителей в этом году. Однако теперь, когда спикер Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, выразил поддержку расследованию импичмента, считая его «естественным шагом вперед», помощники Белого дома во время августовских каникул изучают заявления Республиканской партии и уточняют послание и стратегию реагирования, сообщает источник, знакомый с этой тактикой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.