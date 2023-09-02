Швейцарія приєднується до Реєстру збитків завданих Україні війною рф

Рада Європи незабаром офіційно підтвердить членство Швейцарії в Міжнародному реєстрі збитків України.

Джерело фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Швейцарія приєднується до Міжнародного реєстру збитків, завданих Україні внаслідок агресії російської федерації проти нашої держави, – повідомляє Мінреінтеграції.

Ця ініціатива була схвалена під час засідання Федеральної ради Швейцарії та оголошена на веб-сайті уряду країни. Приєднання Швейцарії до реєстру свідчить про готовність цієї країни надавати допомогу громадянам України та підтримувати процес відновлення нашої держави.

Членство Швейцарії в Міжнародному реєстрі збитків України незабаром буде офіційно підтверджено Радою Європи.

Зазначається, що Міжнародний реєстр збитків створили на саміті Ради Європи 17 травня. Наразі до нього приєдналися 37 членів РЄ, а також Канада, США, Японія та ЄС.

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