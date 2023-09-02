Швейцария присоединяется к Реестру убытков нанесенных Украине войной рф

Совет Европы вскоре официально подтвердит членство Швейцарии в Международном реестре убытков Украины.

Источник фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Швейцария присоединяется к Международному реестру убытков, причиненных Украине в результате агрессии российской федерации против нашего государства, – сообщает Минреинтеграции.

Эта инициатива была одобрена во время заседания Федерального совета Швейцарии и объявлена на веб-сайте правительства страны. Присоединение Швейцарии к реестру свидетельствует о готовности этой страны оказывать помощь гражданам Украины и поддерживать процесс восстановления нашего государства.

Членство Швейцарии в Международном реестре убытков Украины вскоре будет официально подтверждено Советом Европы.

Отмечается, что Международный реестр убытков создали на саммите Совета Европы 17 мая. Сейчас к нему присоединились 37 членов СЕ, а также Канада, США, Япония и ЕС.

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