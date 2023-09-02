Послов россии и беларуси не будут приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии

Нобелевский фонд отказался от решения пригласить послов рф, беларуси и Ирана.

Источник фото: nobelprize.org

Правление Нобелевского фонда решило не приглашать послов россии, белоруси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме.

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

В фонде обратили внимание на то, что решение пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии вызвало бурную реакцию у общества.

«Мы осознаем сильную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики – не приглашать послов россии, белоруси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», – говорится в сообщении Нобелевского фонда.

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