Послів росії та білорусі не запрошуватимуть на церемонію вручення Нобелівської премії

Нобелівський фонд відмовився від рішення запросити послів рф, білорусі та Ірану.

Джерело фото: nobelprize.org

Правління Нобелівського фонду вирішило не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

У фонді звернули увагу на те, що рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, викликало бурхливу реакцію у суспільства.

«Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики – не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі», – йдеться у повідомленні Нобелівського фонду.

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