Латвія штрафуватиме за автомобільні наліпки «я русский»

Поліція Латвії попереджає про штрафи за будь-яке героїзування військової агресії рф.

Автомобільні наліпки з написами «Я росіянин/росіянка» є «потенційно провокаційними написами російською мовою». У зв'язку з цим, влада Латвії попереджає про можливі штрафи для власників транспортних засобів із такими написами, – повідомили у поліції Латвії в Х (колишній Twitter).

В поліції наголосили, що у контексті війни в Україні, використання подібних провокаційних написів на автомобілях є неприпустимим.

«Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз’яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

За словами поліції Латвії, будь-яке героїзування військової агресії, включаючи розміщення на транспортних засобах написів російською мовою типу «Я росіянин/росіянка», розглядається як підтримка воєнних злочинів, скоєних державою-агресором в Україні.

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