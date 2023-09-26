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  1. В мире

Латвия будет штрафовать за автомобильные наклейки «я русский»

09:53, 26 сентября 2023
Полиция Латвии предупреждает о штрафах за любое героизирование военной агрессии рф.
Латвия будет штрафовать за автомобильные наклейки «я русский»
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Автомобильные наклейки с надписями «Я русский/русская» являются «потенциально провокационными надписями на русском языке». В связи с этим, власти Латвии предупреждают о возможных штрафах для владельцев транспортных средств с такими надписями, – сообщили в полиции Латвии в Х (бывший Twitter).

В полиции отметили, что в контексте войны в Украине, использование подобных провокационных надписей на автомобилях недопустимо.

«Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно прикажет лицам их убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. Эти лица могут быть привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

По словам полиции Латвии, любое героизирование военной агрессии, включая размещение на транспортных средствах надписей на русском языке типа «Я русский/русская», рассматривается как поддержка военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

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