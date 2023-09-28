Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року

Тимчасовий захист для українців на території ЄС діятиме до 4 березня 2025 року.

Рада міністрів із внутрішніх справ Євросоюзу ухвалила рішення про продовження терміну дії Директиви тимчасового захисту ЄС для українських біженців до березня 2025 року, що дає право українським біженцям легально перебувати на території країн Європейського Союзу та отримувати базовий соціальний захист.

Рішення про подовження тимчасового захисту для українських біженців було ухвалено під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбулося у четвер, 28 вересня, у Брюсселі.

«Щоб забезпечити впевненість щодо більше ніж 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, котрі рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року», – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

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