Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту, внесеного ще у серпні 2022 року, яким пропонується встановити у КУпАП відповідальність за залишення без належного розгляду та реагування вимог прокурора з боку поліцейських, працівників НАБУ, БЕБ та інших, яких пропонується визначити, «органів правопорядку». Відповідний проект постанови про прийняття його за основу було зареєстровано у парламенті 4 жовтня 2022, але з тих пір проект далі не йшов.

Втім, за рік, 27 вересня 2023 року Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув цей законопроект за пропозицією Комітету з питань правоохоронної діяльності на відповідність Конституції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати від «Слуги народу» Владлен Неклюдов, Сергій Іонушас, Максим Павлюк та інші зареєстрували законопроект 7659 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України».

Цим документом пропонується визначити, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений організовувати досудове розслідування, здійснювати нагляд за негласними та іншими слідчими (розшуковими) діями органів правопорядку.

У КУпАП встановлюється відповідальність за залишення без належного розгляду та реагування уповноваженими посадовими особами органів правопорядку вимог прокурора про вжиття заходів до усунення порушень закону в їх діяльності, притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності. Це тягне накладення штрафу від 80 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 1360 грн до 2550 грн).

Як визначається законопроектом, органи правопорядку - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Також вносяться зміни до закону про Національну поліцію.

Відповідно до них нагляд за негласними та іншими слідчими (розшуковими) діями в діяльності Національної поліції здійснює Генеральний прокурор та підпорядковані йому прокурори. Виконання вказівок та вимог прокурора, виданих у відповідності до КПК, Закону «Про прокуратуру», іншого чинного законодавства, є обов’язковим.

У разі незгоди з прийнятим прокурором рішенням воно може бути оскаржено в порядку, визначеному чинним законодавством, до вищестоящого прокурора або до суду.

У Законі про прокуратуру встановлюється, що прокуратура здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом, а також організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

Значні зміни вносять і до статті 25 закону про прокуратуру.

У ній визначається, що в разі встановлення порушень вимог чинного законодавства в діяльності органів правопорядку під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства, у тому числі з питань недотримання розумних строків розслідування, невиконання письмових вказівок прокурора чи неналежного стану виконання процесуальних обов’язків, прокурор направляє відповідному керівнику органу правопорядку вимогу щодо усунення порушень законодавства.

У вимозі прокурор має право ставити питання про притягнення службових осіб відповідного органу до дисциплінарної відповідальності та вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

Розгляд та вжиття відповідних заходів, зазначених прокурором у вимозі, є обов’язковим. Залишення без розгляду тягне встановлену чинним законодавством відповідальність.

Втім, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив, що в частині штрафів можуть бути внесені поправки.

А нещодавно, як вже було сказано, 27 вересня Комітет ВР з питань правової політики надав свій висновок, що зміни до термінології законодавства, які запропоновані проектом №7659, не суперечать положенням Конституції.

Автор: Наталя Мамченко

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