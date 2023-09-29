У Києві у чоловіка у квартирі та гаражі виявили схрон зброї та боєприпасів, фото

У столиці співробітники відділу управління карного розшуку поліції Києва спільно з правоохоронцями Подільського управління поліції викрили чоловіка, який у квартирі та гаражі зберігав зброю та боєприпаси.
Про це розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
За ухвалою слідчого судді правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка та в його гаражі. У результаті поліцейські виявили значну кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин: ракети, переносний протитанковий комплекс, протитанкові гранати, автомат, майже 1700 патронів різного калібру, шість гранат Ф-1, дві ручні кумулятивні гранати, саморобний вибуховий пристрій, сигнальна міна, димові шашки, гранатометні постріли та інше.
56-річного киянина було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Незаконне озброєння вилучено та направлено на судово-балістичну експертизу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами.
Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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