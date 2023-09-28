Стефанішина: початку переговорів про вступ України до ЄС передує робота з країнами-членами

В ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, проте попереду робота з країнами-членами, – Стефанішина.

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В Європейському Союзі існує загальний консенсус стосовно відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС. І рішенню передує робота зі столицями країн-членів ЄС, – повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час 2nd EU Accession Exchange Forum, повідомляє «Європейська правда».

За її словами, Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії. За її словами, цей прогрес не залишає простору для сумнівів у позитивному вирішенні питання щодо відкриття переговорів.

«Коли Єврокомісія випустить свою доповідь, ми повинні будемо працювати індивідуально з державами-членами. І на кожному етапі шляху, кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов’язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб збудувати консенсус перед груднем 2023 року», – пояснила віцепрем’єрка.

За її словами, хоча існує загальний консенсус серед держав-членів ЄС щодо можливості відкриття переговорів щодо вступу України, рішення щодо цього питання вимагає попередньої підготовки та погодження.

«Зараз всі розуміють, що жодне інше рішення не може бути ухвалене, якщо не прийняте рішення щодо України», – додала вона.

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