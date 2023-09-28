Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.

Київський окружний адміністративний суд: що відбувається з розглядом справ у цифрах

У ВРП повідомили, чому Київський окружний адміністративний суд розглядає справи тривалий час.

Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Заміна сторони виконавчого провадження у справах щодо відведення фізичним особам земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

  1. В Україні
  2. / У світі

Стефанішина: початку переговорів про вступ України до ЄС передує робота з країнами-членами

18:09, 28 вересня 2023
В ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, проте попереду робота з країнами-членами, – Стефанішина.
Стефанішина: початку переговорів про вступ України до ЄС передує робота з країнами-членами
Джерело фото: nta.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Європейському Союзі існує загальний консенсус стосовно відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС. І рішенню передує робота зі столицями країн-членів ЄС, – повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час 2nd EU Accession Exchange Forum, повідомляє «Європейська правда».

За її словами, Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії. За її словами, цей прогрес не залишає простору для сумнівів у позитивному вирішенні питання щодо відкриття переговорів.

«Коли Єврокомісія випустить свою доповідь, ми повинні будемо працювати індивідуально з державами-членами. І на кожному етапі шляху, кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов’язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб збудувати консенсус перед груднем 2023 року», – пояснила віцепрем’єрка.

За її словами, хоча існує загальний консенсус серед держав-членів ЄС щодо можливості відкриття переговорів щодо вступу України, рішення щодо цього питання вимагає попередньої підготовки та погодження.

«Зараз всі розуміють, що жодне інше рішення не може бути ухвалене, якщо не прийняте рішення щодо України», – додала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду