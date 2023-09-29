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Електронна трудова книжка: як додати в неї відомості про діяльність та хто має це робити

07:59, 29 вересня 2023
Електронна трудова книжка дозволяє удосконалити облік трудової діяльності та дає змогу працівникам самостійно перевірити свій страховий стаж.
Електронна трудова книжка: як додати в неї відомості про діяльність та хто має це робити
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Українцям роз’яснили, як додати відомості про трудову діяльність в електронну трудову книжку та хто має це робити. Про це повідомляє Дзеркало тижня.

Хто може вносити інформацію в електронну трудову

Це можуть робити:

  • роботодавці (в т.ч. ФОП, який використовує найману працю);
  • працівник стосовно своєї трудової діяльності.

Як працівнику внести відомості про свою трудову діяльність

  • Зайдіть на Портал електронних послуг Пенсійного Фонду України.
  • Здійсніть вхід в особистий кабінет, натиснувши кнопку «Вхід».
  • Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису.
  • В особистому кабінеті оберіть розділ «Електронна трудова книжка», щоб перевірити, які відомості вже є внесені в Реєстр. В електронній трудовій книжці відображаються дані за основним місцем роботи, починаючи з 2004 року, тобто з моменту набрання чинності Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Саме з цього часу введено поняття «страховий стаж». До цього ж - весь стаж вважався трудовим і його зарахування здійснюється на підставі записів у трудовій книжці або інших документів.
  • Перейдіть у меню «Комунікації з ПФУ» та оберіть розділ «Відомості про трудову діяльність».
  • Оберіть «Записи про трудову діяльність», а потім «Додати запис».

Заповніть наступне:

  • дані підприємства (установи), з якою є трудові відносини: назву підприємства (установи, код ЄДРПОУ;
  • дані підприємства (установи), якою внесено запис в паперову трудову книжку: назву; код ЄДРПОУ; тип події (період роботи за основним місцем праці чи за сумісництвом, строкова військова служба, період набуття освіти, догляд за дитиною до 3-ох років тощо); атрибут події (початок чи кінець); дата події; текст запису; тип документа-підстави (наказ, договір, диплом, військовий квиток тощо); номер документа-підстави; дата документа- підстави.

Потім натисніть «Зберегти»  та «Завантажити». Потім натисніть «Підписати та відправити в ПФУ». Результати звернення можна отримати в режимі перегляду звернень.

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