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Над найбільшим у Німеччині аеропортом кружляв невідомий дрон: рейси були скасовані або перенсені

16:59, 29 вересня 2023
Аеропорт на 40 хвилин припинив роботу, понад 20 рейсів було скасовано.
Над найбільшим у Німеччині аеропортом кружляв невідомий дрон: рейси були скасовані або перенсені
Джерело фото: dpa
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Над найбільшим аеропортом Німеччини у Франкфурті-на-Майні кружляв невідомий безпілотник. через що екстрено скасували і перенесли рейси, – повідомляє Hessenschau.

Аеропорт Франкфурта був змушений припинити роботу на 40 хвилин через помічений дрон. Оператор аеропорту Fraport повідомив про численні скасовані рейси та затримки.

За словами речниці аеропорту Fraport, понад 20 рейсів було скасовано, і ще більше зазнали затримок або були перенесені на 29 вересня. Неспокій в аеропорту триває, навіть після того, як робота летовища була відновлена у п'ятницю.

Перший дрон було помічено невдовзі після 20:00, і після другого спостереження операції були припинені приблизно між 20:30 та 21:10. Цього п'ятницю залишаються наслідки від цього інциденту. Проте на веб-сайті аеропорту у п'ятницю вранці не було повідомлень про скасовані рейси.

Fraport повідомив про 20 скасованих рейсів у четвер увечері, хоча не було зовсім ясно, чи всі вони були спричинені діями дрона. Також було численні затримки, і точну кількість їх речниця не назвала. Деякі рейси були перенесені на п'ятницю. Оператор аеропорту закликав пасажирів перевірити статус свого рейсу та прибути на аеропорт заздалегідь, оскільки через збільшену кількість пасажирів час очікування може збільшитися.

Поліція також підтвердила наявність дрона над аеропортом. Ситуація ще не була повністю врегульована, і наразі збої у роботі аеропорту тривають. Речник поліції не надав жодної додаткової інформації щодо інциденту.

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