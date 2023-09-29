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Новації у WhatsApp: Meta запускає ШІ-асистента

22:40, 29 вересня 2023
Творці WhatsApp оголосили про впровадження штучного інтелекту у свій месенджер.
Новації у WhatsApp: Meta запускає ШІ-асистента
Джерело фото: techno.nv.ua
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Світ спілкування в месенджерах готується до революції. Творці WhatsApp оголосили про важливий крок у майбутнє, який обіцяє зробити цей популярний додаток ще цікавішим та більш продуктивним. На щорічній конференції Connect, компанія Meta, до якої належить WhatsApp, представила план впровадження штучного інтелекту (ШІ) у цей месенджер, зазначивши, що це відкриває двері до унікальних можливостей, які досі відсутні в подібних додатках, включаючи Telegram. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Нас надихають можливості генеративного ШІ й те, як він може допомогти людям бути більш творчими та продуктивними й веселитися під час простого надсилання повідомлення. Ми багато говоримо про це в компанії WhatsApp і хочемо допомогти людям у всьому світі отримати доступ до цієї технології, що розвивається», – розповіли в компанії Meta.

Для початку впровадження цієї нової технології в WhatsApp, компанія Meta запускає три нові служби ШІ, які представляють собою перші кроки на шляху до реалізації цієї інновації. Вже сьогодні деякі користувачі можуть почати тестувати ці функції у своїх бесідах із друзями та сім'єю:

  • Наклейки ШІ: Тепер ви можете створити власну наклейку, яка ідеально виражає вашу думку або ідею, і використовувати її в бесідах.
  • Бесіди ШІ: Завдяки функціям ШІ від Meta, ви можете ставити будь-які запитання, щоб отримати більше відомостей про тему або спробувати організувати цікаву дискусію в груповій бесіді. Також ви можете дізнатися думки різних персонажів, створених Meta, які відповідають цікавими способами.
  • Створення фотореалістичних зображень: Просто введіть підказку «imagine», і ШІ надасть вам можливість створювати зображення для представлення ідей, місць або навіть осіб.

Ці нововведення обіцяють розширити можливості спілкування в WhatsApp та зробити його більш цікавим та креативним для користувачів. Розвиток штучного інтелекту в цьому месенджері обіцяє стати новим кроком у сфері комунікаційних технологій.

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