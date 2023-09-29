Деяким пенсіонерам додатково виплатять по 2000 гривень: хто в списку

Одній категорії пенсіонерів буде додатково виплачено суму у розмірі 2093 гривень.

Українські пенсіонери, крім пенсії, мають право на отримання надбавок та доплат до основної виплати. Так, одній категорії пенсіонерів буде додатково виплачено суму у розмірі 2093 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Ці виплати призначені для внутрішньо переміщених осіб, які мають заборгованість за пенсіями не з їхньої вини.

Зазначається, що у вересні на виплату пенсій особам із числа внутрішньо переміщених осіб, неотриманих за минулі періоди, було додатково спрямовано 536 млн. Аналогічна виплата запланована й у жовтні.

Уряд своєю постановою від 05.09.2023 № 944 вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2023 рік, збільшивши до 1 млрд грн цільові призначення на виплату пенсій за минулі періоди особам із числа вимушених переселенців.

Пенсіонерам із числа ВПО, у пенсійних справах яких враховуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково отримають по 2093 грн, тобто розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам із числа ВПО визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.

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