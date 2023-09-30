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  1. В Україні

Чи має право жінка на додаткову відпустку на дитину, якщо чоловік вважається зниклим безвісті: роз’яснення Держпраці

19:03, 30 вересня 2023
Фахівці Держпраці підкреслили, що жінки, які заміжні та мають одну дитину та в яких чоловіки з минулого року вважаються зниклими безвісті, мають право на додаткову соцвідпустку.
Чи має право жінка на додаткову відпустку на дитину, якщо чоловік вважається зниклим безвісті: роз’яснення Держпраці
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У Центрально-Західному міжрегіональне управління Держпраці пояснили, чи має право на додаткову відпустку жінка, яка заміжня, є одна дитина, а чоловік з минулого року вважається зниклим безвісті. 

Фахівці зазнвчили, що так, має.

Відповідно до Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Одинока мати це мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком.

Отже, така жінка має право на додаткову відпустку, як працівник, що має дітей.

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