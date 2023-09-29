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  1. В Україні

Розтрата коштів на будівництві метро на Виноградар: проведено обшуки в офісах Київметробуду

18:31, 29 вересня 2023
Правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці.
Розтрата коштів на будівництві метро на Виноградар: проведено обшуки в офісах Київметробуду
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Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях АТ «Київметробуд», підрядних організаціях, експертній установі, а також в помешканнях осіб через розтрату коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом розтрати коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» у м. Києві, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці. На теперішній час триває її дослідження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що Віталій Кличко повідомив, на якому етапі зараз будівництво метро на Троєщину й Виноградар в Києві.

Також Кличко анонсував запуск станції метро на Виноградар наступного року.

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