Ексглава Єврокомісії Юнкер вважає, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в ЄС

За його словами Україна потребує «масштабних внутрішніх реформ».

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Колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Augsburger Allgemeine».

«Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Мене дуже обурюють деякі голоси в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України», – заявив Юнкер.

За його словами Україна потребує «масштабних внутрішніх реформ».

Разом з тим він вважає, що європейська перспектива для Молдови та України повинна бути збережена.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу.

«Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень», - зазначив Мішель.

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