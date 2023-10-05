У Варшаві вперше розгорнуть системи ПРО та ППО

Над Варшавою вперше розгорнуть систему «Patriot».

Джерело фото: AP

Польські військові вперше розгорнули систему протиракетної та протиповітряної оборони «Вісла» над своєю столицею. Головним елементом цієї системи є зенітно-ракетний комплекс «Patriot». Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

Міністерство оборони країни підкреслило, що перше бойове чергування системи «Patriot» заплановане на п'ятницю, 6 жовтня. Глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак оцінив цю подію як «історичну та новаторську».

«Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Від завтрашнього дня солдати почнуть чергування з елементами цієї сучасної системи», – йдеться у заяві.

Сам міністр відвідав військових на варшавському аеропорту Бемово, де вони отримали пускові установки для керування вогневою групою 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів. Ці пускові установки були закуплені Польщею у США.

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