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Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

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  1. У світі

Леді Гага не платитиме $500 000 викрадачці її собак: рішення суду

21:30, 5 жовтня 2023
Жінка подала позов з вимогою про виплату винагороди, яку обіцяла Леді Гаги людині, яка знайде тварин.
Леді Гага не платитиме $500 000 викрадачці її собак: рішення суду
Фото: yahoo.com
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Відома американська співачка Леді Гага не платитиме $500 000 Дженніфер Макбрайд, яка повернула виконавиці її собак, оскільки суд довів причетність жінки до крадіжки тварин, передає People.

Відомо, що псів Гаги викрали під час їхнього вигулу асистентом Раяном Фішером, його поранили в груди під час нападу. Дженніфер, яка повернула собак, стверджує, що заслужила гроші, які обіцяла співачка за повернення псів.

У лютому суд встановив, що Макбрайд причетна до крадіжки двох французьких бульдогів співачки. За злочин суд призначив їй покарання у вигляді умовного терміну.

Проте Макбрайд була незадоволена і подала позов з вимогою про виплату винагороди, яка була обіцяна людині, яка знайде тварин Леді Гагі.

Суд поставив крапку у цій історії – Гага може не платити винагороду. Скаргу відхилено без можливості повторного позову.

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