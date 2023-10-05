Кілометри в Укрзалізниці можна обміняти на промокоди для таксі

Кожні 500 км поїздки поїздом можна обміняти на промокод для таксі.

Зображення: freepik.com

Пасажири Укрзалізниці отримали можливість обмінювати кожні 500 км поїздки поїздом на промокод 50 грн на поїздку на таксі.

В УЗ розказали, як це працює:

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Увійдіть за допомогою своєї пошти та пароля, або скористайтеся швидкою аторизацією через Google або Facebook.

Завантажте pdf-файл свого квитка

Система сама обчислить відстань та накопичує кілометри.

Отримайте промокод

За кожну поїздку потягом з дистанцією понад 500 км ви отримаєте промокод на 50 грн для поїздок із сервісом Bolt. Якщо ваш маршрут коротше – з наступної подорожі ви зможете додати ще один свій квиток.

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