Постачає «Кинджали» для ударів по Україні: повідомлено про підозру гендиректору російського «ростех» Чемезову

Підозрюваний входить до кола найближчих соратників Путіна і понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу рф.

Гендиректору російської державної корпорації «ростех» Сергію Чемезову повідомили про підозру. Його корпорація є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для військ рф, повідомляє СБУ.

Як повідомляється, Чемезов входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в колишнього Радянського Союзу.

Завдяки цьому підозрюваний понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу рф. Так, всі 11 компаній «ростеху» виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

Серед них — концерни «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертольоти росії» та «Об’єднана авіабудівельна корпорація», які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

За даними слідства, компанії Чемезова передавали міноборони рф оптові партії:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

балістичних ракет типу Х-47М «Кинджал»;

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» і «Торнадо-Г» та самохідних гаубиць «Мста-С».

Повідомляється, що в середині 2022 року підозрюваний отримав від вищого політичного керівництва рф вказівку щодо термінового збільшення виробництва зброї та військового обладнання, необхідного для продовження війни проти України.

Чемезову повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки він перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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