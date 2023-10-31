У метро в Парижі поліція відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала все підірвати

Жінка погрожувала «підірвати все» і ховала руки в одязі.

У вівторок 31 жовтня у Парижі співробітники поліції відкрили вогонь по жінці, яка нібито загрожувала підірвати себе на залізничній станції, передає BFM TV.

Інцидент стався на станції метро та приміській залізничній станції «Бібліотека Франсуа Міттерана» на сході Парижа. На станції довелося проводити евакуацію.

Зазначається, що очевидці повідомили екстреним службам, що жінка в одязі, який повністю закривав її обличчя, висловлювала погрози.

Як пише Le Figaro, жінка була одягнена в абайю - традиційне арабське жіноче плаття з рукавами, призначене для носіння в громадських місцях.

Видання з посиланням на джерело в поліції стверджує, що жінка погрожувала «підірвати все» і ховала руки в одязі. Вона нібито кричала «Аллах Акбар» та відмовилася показати свої руки.

Поліція повідомила, що правоохоронці відкрили вогонь після того, як жінка не відреагувала на їх попередження.

Щоб переконатись, що на станції немає вибухівки, на місце відправили кінологів та бригади розмінування.

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